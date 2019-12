Lundi/07heures: CALVINIA s'intensifie . Temps prévu ce matin sur la Réunion/Maurice et Rodrigues

Le 30/12/2019

Temps prévu sur les îles ce matin du lundi 30 Décembre

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi de la tempête tropicale modérée(05S) sur la base de l'analyse du lundi 30 Décembre 2019 à 04heures.➡️ A 04heures la tempête était centrée autour des points 20.6°Sud et 58.8°Est soit à quelques 315km à l'Est Nord-Est de Sainte Rose/Réunion, à 115km à l'Est Sud-Est Blue Bay/Maurice et à 485km à l'Ouest Sud Ouest de Plaine Corail/Rodrigues.se déplace vers le Sud Ouest à la vitesse réduite de 15km/h.est mieux organisée et en cours d'intensification. Elle bénéficie de conditions un peu plus favorables en altitude.➡️ Au cours des dernières 6 heures le déplacement a ralenti en direction générale du Sud-Ouest. Comme annoncé hier la tempête pourrait avoir un déplacement hésitant (erratique) au Sud-Est de Maurice. La prévision actuelle positionne le centre à 80km au Sud Sud-Est de Souillac dans 24heures. Le système pourrait effectuer une boucle avant ensuite de s'éloigner de Maurice après 24 heures.➡️ Des bandes nuageuses actives se sont développées pendant la nuit près du centre et à proximité de. Des pluies modérées touchent Maurice alors queplus éloignée du centre de la tempête reste affectée par des bandes assez actives qui circulent à l'Est du centre.des vents très forts en rafales sont localement observés sur le Sud-Est de l'île. Ces rafales dépassent parfois 100km/h en raison des accélérations locales dues à la topographie de l'île.➡️ Compte tenu de l'incertitude quant à la trajectoire précise au cours des prochaines 24 heures:➡️des averses éparses touchent toute la moitié Sud avec de bons cumuls sur les hauteurs du Sud sauvage( 151.1mm en 24heures à Grand Coude).A l'opposé abrité par le relief le Nord de l'île bénéficie d'un temps nettement plus calme.Le vent souffle en rafales du Sud Sud-Est. Ces rafales peuvent être fortes ou très fortes localement sur la moitié Sud de l'île.Piton Sainte Rose a enregistré à 6heures ce matin 104km/h et le volcan 102km/h(Météo France).La mer est forte à très forte sur les côtes exposées au vent.➡️Pluies modérées sur le plateau central et sur le Sud de l'île. Des pluies plus intenses sont probables sur le Sud-Est dans la région de Mahébourg et sur l'Est.Les rafales les plus fortes sont de l'ordre de 80km/h dans la région de Port-Louis et de Plaisance. Elles pourraient se renforcer ce matin et approcher localement 100km/h notamment sur le Sud-Est de l'île.La mer est très forte. Les sorties en mer sont strictement déconseillées.➡️des bandes modérément actives desont toujours dans le voisinage de Rodrigues.Les averses seront modérées ou temporairement soutenues par moments avec des orages possibles.Les rafales peuvent atteindre 90 à localement 110km/h .La mer est très forte. Les sorties sont vivement déconseillées.76.6 mm.97.3 mm78.0 mm.