Lundi/10heures: la forte tempête tropicale CALVINIA menace Maurice qui est en alerte 3

Le 30/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1203

Forte tempête tropicale CALVINIA(05S). Cliquez pour animer.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi de la forte tempête tropicale(05S) sur la base de l'analyse du lundi 30 Décembre 2019 à 10heures.➡️ A 10heures la forte tempête était centrée autour des points 20.6°Sud et 58.4°Est soit à quelques 275km à l'Est Nord-Est de Sainte Rose/Réunion, à 75km au large de Blue Bay /Maurice et à 525km à l'Ouest Sud Ouest de Port-Mathurin/Rodrigues.se déplace très lentement vers l'Ouest à la vitesse de 4km/h.➡️ Au cours des dernières 6 heures le déplacement s'est infléchi davantage vers l'Ouest et a nettement ralenti.Bénéficiant de conditions plus favorables en altitudes'est intensifiée avec un centre à présent très net sur le radar de Trou Aux Cerfs et sur les images satellite en haute résolution.➡️ La prévision actuelle est directement menaçante pour le Sud de Maurice que la forte tempête pourrait effleurer dans les prochaines 12 à 24 heures.➡️