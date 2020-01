Lundi 15h: météo live: des averses vers Hell Bourg, la Plaine des Cafres, Grande Chaloupe, attention aux méduses sur les plages

Le 13/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 851

Radar de Météo France à 15h

➡️ Les nuages formés sur les pentes commencent à donner des averses dans plusieurs régions certaines d'intensité modérée comme au Sud-Est de Bourg Murât et dans la région de Hell Bourg.➡️ Des nuages bien formés sont visibles sur la Montagne et commencent à se déverser vers la Grande Chaloupe.Des débordements pluvieux sont possibles ou probables vers la Possession, le Port et Saint Paul dans les 2 prochaines heures.On notera aussi des averses probables dans les hauts de la Possession et ceux de l'Ouest.➡️ Les éclaircies se raréfient sur les plages. Quelques gouttes à Boucan. Des averses sont possibles.➡️ Ciel très nuageux au volcan et au Maïdo. Averses probables.