Lundi/16heures: CALVINIA et ses rafales de 150km/h à 65km de Blue Bay/Maurice

Le 30/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 881

Forte tempête tropicale CALVINIA(05S). Météosat 16h45.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi de la forte tempête tropicale(05S) sur la base de l'analyse du lundi 30 Décembre 2019 à 16heures.➡️ A 16heures la forte tempête était centrée autour des points 20.8°Sud et 58.2°Est soit à quelques 250km à l'Est Nord-Est de Sainte Rose/Réunion et à 65km au large de Blue Bay /Maurice .se déplace très lentement vers le Sud-Ouest à la vitesse de 4km/h.➡️ Les toutes dernières analyses estiment les rafales maximales proches de 150km/h près du centre en mer. La partie centrale de la tempête est de petit diamètre et n'a pas intéressé Maurice jusqu'à présent.➡️ La prévision actuelle anticipe un recourbement progressif vers le Sud de la trajectoire au cours des prochaines 24heures.Mardi après-midi la tempête pourrait se trouver à quelques 180km des côtes Sud de Maurice. CALVINIA pourrait tout en s'éloignant atteindre le stade de cyclone tropical.Toutefois la menace directe pour Maurice n'est pas écartée tant qu'un éloignement réel de la tempête n'est pas observé. De plus les pluies et les rafales persisteront pendant la nuit.➡️