🌡️ Températures prévues

➡️des nuages s'agrègent aux pentes et se concentrent sur la moitié Nord-Est.➡️le gris est plus dominant sur le Nord et l'Est où quelques ondées sont possibles.Des éclaircies résistent sur le littoral Ouest et Sud.🎏 Le vent léger se manifeste sous la forme de brises.est agitée de l'Étang Salé à Saint André alors que la houle de Sud-Est s'amortit moins rapidement sur les rivages du Sud sauvage.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h13 le 25 --18h49 le 24🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1010.3