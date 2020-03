🌡️ Températures prévues

➡️les hauts de l'Est et du Sud-Est restent pris dans les nuages alors que les averses ont tendance à se calmer après une nuit très arrosée, voir relevés plus bas. Une activité orageuse a même été relevée dans la région de la Plaine des Palmistes.Le soleil matinal garde un passe-droit sur la moitié Ouest .les nuages gagnent en embonpoint dans les hauts et dans l'intérieur à tel point que des la fin de la matinée le temps y est déjà humide localement.➡️le risque pluvieux est assez important avec localement un bon grain. Le risque orageux ne peut pas être écarté.Les averses estivales grignotent du terrain et avancent vers le littoral entre Saint Philippe et Saint Leu en passant par Saint Pierre.vient du Nord-Est : il est donc bien ressenti entre la Grande Chaloupe et le Port et vers Saint Philippe avec des rafales qui flashent autour de 50km/h.est agitée sur les côtes Ouest et Sud avec une houle australe qui s'amortit à 1m50 en journée. Sur les côtes Est la houle générée par l'alizé reste voisine de 2m.La température du lagon est voisine de 28°.restent localement supérieures aux normales. .Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h25 le 31 --18h19 le 30🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1009.4