Lundi encore humide localement

Le 17/11/2019 | Par Zinfos974 Zinfos974 | Lu 381

Prévisions pour la nuit du 17 au 18 Novembre



Charriés par les vents, des nuages précipitent encore de façon intermittente sur les littoraux Nord et Nord-Est et sur les pentes adjacentes.



Ailleurs le temps s'assèche. Les étoiles sont visibles localement entre les nuages d'altitude.



🎏 Le vent de Nord-Est ne s'assoupit pas sur la région du Port et vers Sainte-Rose.



🌊 La mer reste agitée par le vent sur les côtes exposées.



Prévisions pour le lundi 18 Novembre



L'atmosphère reste humide.



➡️ Matin : la couverture nuageuse domine sur la moitié Nord-Est où l'ambiance est encore humide.



On peut espérer des éclaircies plus ou moins larges sur les littoraux Ouest et Sud.



➡️ Après-midi : des averses éparses mouillent l'intérieur et les pentes de l'île.



Les zones du volcan ou de la Plaine des Palmistes peuvent être concernées par les précipitations les plus significatives.



Des éclaircies sont observées localement sur le littoral en dépit des nuages élevés.



🎏 Le vent est encore bien ressenti le matin en rafales vers le Port. Il a tendance à se modérer sur le Nord-ouest ensuite alors qu'il rentre bien sur Saint Gilles et Sainte Rose avec des rafales proches de 60km/h.



🌊 La mer est rendue agitée à forte sous l'effet du vent. Température du lagon: proche de 26°.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h30 le 18 -- Coucher du soleil : 18h36 le 18



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 28 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Saint-Louis 31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 25 Saint Benoit 26 Saint André 28 Volcan 16 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 21 Cilaos 26 Salazie 25

🌡️ Températures relevées à 16h ce dimanche

Analyse de la situation de surface