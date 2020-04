🌡️ Températures prévues

➡️le soleil tropical dicte sa loi à une large majorité de l'île même s'il doit composer avec quelques entrées maritimes qui s'échouent sur les côtes Est principalement entre Saint Jo et Saint André. Quelques averses sont relevées localement .les éclaircies se multiplient sur le littoral Est. Dans le même temps les nuages commencent lentement à s'agréger aux pentes. Ils laissent les cirques et les sommets majoritairement au soleil.➡️la couverture nuageuse péi reste modeste et lâche quelques ondées isolées sur les pentes.Dans les cirques, au sommet de nos belles montagnes et sur notre littoral le temps reste très clément.se manifeste en rafales sur le Nord et le Sud. Les traditionnelles régions exposées que sont Saint Pierre et Sainte Marie enregistrent des rafales comprises entre 50 et 60km/h. Les plages de l'Ouest abritées sont exposées aux gentilles brises.est peu agitée sur l'Ouest et le Nord-Ouest et localement agitée sur le Nord et le Sud par le vent.Elle reste forte sur les rivages du Sud avec une houle croisée de Sud d'1m50 et une houle d'alizé de 2m.La température du lagon est voisine de 28°.sont assez proches des normales étant plus chaudes sur le quart Nord-Ouest . Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h27 le 07 --18h1713 le 06🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1015.7