🌡️ Températures prévues

➡️à l'Est d'une ligne Saint Pierre Saint Denis en passant par Sainte Rose les périodes pluvieuses sont assez fréquentes. Temps peu amène au volcan entre fréquentes averses et fortes rafales de vent.À l'Ouest de cette ligne le soleil répond présent. Début de matinée clément au Mäido. Lagon calme et soleil matinal vous enchantent à l'Ermitage et à la Saline.le gris progresse dans les hauts de la moitié Ouest. Sur la moitié Est averses et quelques éclaircies cohabitent.➡️le gris est majoritaire. Les averses localement modérées épargnent probablement les régions de Saint Pierre et du Nord-Ouest de l'île.de Sud-Est a atteint 80km/h en rafales à Pierrefonds la nuit dernière. Il ne mollit pas. Sur le Nord il vient de l'Est Nord-Est et finit par arriver jusqu'au Port. Les rafales flashent à 60/70km/h voire même plus au Colorado par exemple.Rafales observées aussi au volcan, sur les Plaines, au Maïdo .A l'opposé les brises dominent sur les plages de l'Ouest.est très forte sur les rivages du Sud sauvage. Elle est agitée à forte ailleurs avec une houle de Sud-Est de l'ordre de 3m.En revanche sur les rivages Ouest elle est nettement plus calme. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés ce matin aux Roches Noires.La température du lagon est voisine de 28° à 29°.sont contrastées, souvent inférieures aux normales sur la zone humide mais chaudes sur l'Ouest . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h18 le 09 --18h38 le 09🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1010.5