Lutte contre la corruption: Pour 2020, Anticor974 prévoit de frapper fort

Le 04/01/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 1388

Détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme, emplois fictifs…[le groupe local d’Anticor]urlblank:https://www.zinfos974.com/Naissance-d-Anticor-974-pour-lutter-contre-la-corruption-politique_a53943.html , l’association contre la corruption et pour l’éthique en politique, se réveille après des années de latence. Ouvert depuis février 2013, le groupe local (GL974) s’est réorganisé depuis mars 2019. Jean Emile de Bollivier en est devenu son nouveau référent.



L’ancien gendarme et chef de police municipale, aujourd’hui fonctionnaire à temps partiel et formateur en prévention des risques, après s’être longtemps investi dans le milieu sportif associatif, s’engage dans le respect de la probité et de l’intérêt public. "Les huit premiers mois ont servi à prendre contact avec les personnes ressources et ont permis d’entamer des actions dans tous les domaines". Juristes, avocats, citoyens élus, fonctionnaires ont été approchés.



Anticor974 souhaite passer à l’action pour 2020 et frapper fort. Jusqu’à présent, le groupe local s’était intéressé à des affaires opposant des particuliers à des institutions et avait opéré quelques signalements. Jean-Emile de Bollivier et son équipe veulent aller plus loin. "Nous n’allons pas nous attaquer à des petits. Nous allons demander des comptes à des institutions, des élus, des fonctionnaires…", alerte-t-il. Et à se référer aux données répertoriées par Transparency France, il y a fort à faire.[ La Réunion se positionne à la 6e place des régions de France les plus corrompues. ]urlblank:https://www.visualiserlacorruption.fr/home