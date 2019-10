Lutte contre la prostitution à Madagascar : Interdiction aux femmes de voyager seules

Le 05/10/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 248

Madagascar a décidé d'utiliser les grands moyens pour lutter contre la prostitution des femmes malgaches à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe et en Chine.A en croire le journal L'Express de Madagascar , les autorités ont décidé d'interdire la sortie du territoire malgache aux femmes seules.Plusieurs femmes seules désirant voyager pour l'étranger ont été arrêtées à l'aéroport d'Ivato et interdites de quitter le territoire malgache. La règle semble être qu'elles doivent être accompagnées de leurs maris mais le journal rapporte plusieurs cas concrets où la présence du mari n'a pas été suffisante si le cas paraissait douteux.Selon le ministre de la Police nationale cité par le journal, "les passagers passent par un contrôle dès la préparation du passeport, notamment pour les femmes. Le document de voyage ne leur est pas délivré si le cas est douteux. Au cas où elles arrivent à obtenir leur passeport, une contre-vérification est effectuée à l'aéroport".Et le journal de citer par l'exemple d'un couple qui voulait quitter Madagascar cette semaine. Il s'est vu bloqué par la police à Ivato. La femme n'a été autorisée à sortir qu'après deux heures de négociations, bien qu'elle ait présenté tous les papiers nécessaires, dont un visa en bonne et due forme.Une autre passagère s'est également vu confisquer son passeport, alors que ses papiers étaient tout à fait réguliers.