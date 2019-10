Lutte contre les inondations : information sur les travaux du Papi Hermitage – La Saline

Le 03/10/2019 | Par TCO | Lu 36

Nous informons les habitants des travaux en cours sur l’Hermitage et la Saline les bains dans le cadre de la lutte contre les inondations.



La première phase de travaux des aménagements de protection contre les crues sera terminée en mars 2020



Les digues et aménagements hydrauliques seront terminés comme prévus pour la fin d’année 2019 et les premiers aménagements paysagers seront mis en oeuvre à partir d’octobre 2019 et se poursuivront jusqu’à mars 2020.

L’ouverture du chemin Bruniquel est reportée à fin novembre 2019



Des difficultés et aléas de chantier rencontrés par les entreprises ne permettent pas la réouverture du Chemin Bruniquel fin septembre.

Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et souhaitons apporter quelques explications techniques rencontrées sur ce chantier complexe :



Tout d'abord, les digues à construire de part et d'autres de l'ouvrage hydraulique du Chemin Bruniquel, sont des digues de retenue d'eau (et non de simples murs de soutènements), qui doivent résister à des poussées hydrauliques lors de crues exceptionnelles. Leur stabilité doit être validée par tous les experts intervenant sur le chantier (géotechniciens, hydrauliciens et ingénieurs génie civil).

Des sondages réalisés récemment ont mis en évidence la nécessité de substituer le sol en place sur de fortes profondeurs, afin d’éviter les risques d’érosion interne des digues. Cela a donc impacté le calendrier d’interventions sur ce chantier.



D’autre part, le niveau des nappes d’eau souterraine fluctuant a nécessité du pompage et des adaptations sur site au fur et à mesure de l’avancement du chantier.



La navette gratuite mise en place pour permettre aux habitants de se déplacer de part et d’autre de ce chemin est maintenue jusqu’à la réouverture du chemin Bruniquel.



Fin novembre, la RN1A entre Bruniquel et le Jardin d’Eden, sera fermée pour 3 semaines environ



La Route Nationale 1A entre le rond-point Bruniquel et le Jardin d’Eden sera fermée à la circulation, dès la fin des travaux du chemin Bruniquel et ce jusqu’au 19 décembre 2019 (pendant 3 semaines environ), afin de permettre la réalisation d’un dalot hydraulique sous la chaussée.