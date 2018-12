Luttons ensemble contre la dengue ce mardi 18 décembre !

Le 17/12/2018



Pourquoi cette campagne de communication ?

• L’été est là, nous devons impérativement nous protéger contre les moustiques.

• Et toujours sensibiliser la population afin d’endiguer la propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur.

Ensemble, mobilisons-nous pour lutter contre la dengue.

Dans le cadre de la lutte contre la dengue, Amaury de Saint-Quentin, le préfet de La Réunion a souhaité mettre en place une journée départementale de lutte contre la Dengue.Cette journée initialement prévue le 30 novembre a été répoussée au 18 décembre suite aux récents mouvements sociaux.À Saint-Paul, une action de sensibilisation se déroulera ce mardi 18 décembre avec le Bus Santé Mouv qui fera escale sur le parvis de la mairie de 9h à 12h. Venez rencontrer les professionnels de santé et posez-leur vos questions!La Réunion connaît actuellement une circulation active de la dengue. Si la très forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire a probablement permis de réduire l’ampleur de cette épidémie de dengue, la persistance de cas et leur dispersion géographique laissent craindre une vague épidémique majeure avec les fortes chaleurs et les pluies de saison.Dans ce contexte particulièrement sensible, il est impératif dès à présent d’élargir le périmètre des acteurs engagés dans cette lutte et ainsi de démultiplier les relais d’information et de diffusion des messages de prévention à destination de la population.C’est la raison pour laquelle la préfecture de La Réunion et l’ARS-OI lancent une nouvelle campagne de communication en ce début d’été austral pour alerter la population.