MAF régionale "Coiffure" : Julien et Chloé iront représenter la Réunion lors de la finale nationale

Le 10/05/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 488

Les épreuves de la sélection régionale du Meilleur Apprenti de France "Coiffure" se sont déroulées mercredi après-midi à la Salle Polyvalente de la mairie de Saint-Denis, en présence de Bernard Picardo Président de la CMAR, de ses collègues et de Marie-Pierre Lafosse-Rivière, Présidente de l'UNEC-Réunion.



Trois épreuves attendaient les sept apprentis coiffeurs :



Pour la catégorie féminine : mise en plis sur tête malléable, coupe et coiffage avec effets de couleur et coiffure de soirée. Pour la catégorie masculine : montage technique sur tête malléable, coupe tendance et transformation du modèle en coupe style/urbain.



Après quatre heures d'épreuves , les résultats sont tombés : Chloé Welmant-Blas l'emporte dans la catégorie féminine. Chez les hommes, c'est Julien Esparon qui s'est imposé.



Cette année, les candidats ont eu la chance d'avoir une formation avec le coiffeur des mannequins des défilés de Jean-Paul Gauthier. Et grâce à la convention signée avec la Chambre de Métiers , la médaillée d'argent du concours MAF Coiffure, Camilla Grondin, repart avec un billet d'avion pour assister à la Fashion Week de Milan, avec pourquoi pas la chance de coiffer les mannequins. C'est tout ce qu'on lui souhaite.