MARCHE AUTO EN NOVEMBRE : L'effet gilets jaunes !

Le 07/01/2019 | Par Zautos974 | Lu 126

Une énorme claque, c'est ce que le marché automobile (toutes catégories) a subi au mois de novembre à la Réunion avec une « baisse moyenne » de plus de 52 %. En novembre 2017, il y avait eu 2702 ventes… Cette année, ce chiffre a dégringolé à 1285 exemplaires… Pendant les manifestations des gilets jaunes toute l'économie de l'île a été bloquée et bon nombre de concessions automobiles ont fermé par crainte de dégradations…

Dur, le mois des « gilets jaunes » pour le marché automobile local avec des concessions automobiles qui pendant plus de quinze jours ont dû fermer boutique. Par crainte des casseurs mais également devant l'impossibilité de recevoir leur clientèle du fait des nombreux barrages sur les axes stratégiques. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comparé à novembre 2017, le marché a dégringolé avec plus de 52 % de baisse : 2700 ventes en novembre 2017 contre 1280 cette année… Avec pour les principaux importateurs des baisses conséquentes, - 49 % pour Citroën et Renault, -75 % pour DS qui venait tout juste d'ouvrir ses nouvelles concessions, -53 % pour Volkswagen, -70 % pour Nissan, -48 % pour Peugeot… Chez Hyundaï on a limité la casse avec « seulement » -37 % grâce à une meilleure gestion des livraisons. « Généralement les commerciaux font des bons de commande les trois premières semaines du mois et livrent en dernière semaine, nous a expliqué Ugo Sidnez de Saint Michel, Directeur Marketing. Nous demandons à notre équipe de ne pas attendre et de livrer nos clients dès que c'est possible. »