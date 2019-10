MARMAY'S AN L'AIR

Le 07/10/2019 | Par Saint Pierre | Lu 78

La capitale du Sud espère bien devenir la capitale du vent les 19 et 20 octobre 2019 pour accueillir tous les passionnés de cerfs-volants de l'île, mais pas seulement...

Le cerf-volant c'est la rencontre de l’homme et des éléments naturels. L'association Air3Air, en partenariat avec la ville de Saint-Pierre, organise les 19 et 20 octobre les conditions de la rencontre de passionnés avec nos alizés sur le site naturel protégé de la Pointe du diable. Sont associés à cette manifestation la ville chinoise de WEIFANG, capitale mondiale du cerf-volant, des représentants de l’Inde (2ème pays au monde en terme de pratique du cerf-volant) et de nos cousins de l’île Maurice.

Cerfs-volants et performances artistiques

Cet événement sera également l'occasion de valoriser la création artistique par l’intermédiaire de deux artistes issus d'horizons bien différents : Hervé DARMENTON ACHDÉ, célèbre dessinateur de Lucky Luke et Jean-Bernard GRONDIN.

Le premier réalisera une œuvre originale de 4 pages mettant en scène un petit cow-boy « créole » et son cerf-volant. Jean-Bernard Grondin, artiste né et vivant à la Réunion, proposera quant à lui une série de masques volants inspirés d’un travail réalisé entre 1995 et 2000 et une performance intitulée Holi-Volant ou il utilisera des projections de couleurs...