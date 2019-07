MAURICE: 30.6° à Port Louis le 10 Juillet, au plus proche du record absolu de 1973

MAURICE

1: la météo mauricienne(MMS) a enregistré une température de 30.6° Celsius à Port-Louis le 10 Juillet.

Le record pour la station pour un mois de Juillet date de 1973 avec 30.9°.

La normale pour la station est de 27°.

MMS précise que des températures supérieures de 5° à la normale ont été enregistrées par exemple à Grand Bassin avec 24° .

2: les températures ont baissé quelque peu ce Jeudi mais devraient demeurer légèrement supérieures aux normales jusqu'à la fin de la semaine avant un rafraîchissement très sensible et un vrai temps d'hiver austral en début de semaine prochaine.

L'anticyclone va se positionner au Sud Sud-Ouest des Mascareignes et le vent va se renforcer.

3: pas de pluies significatives ces prochains jours en dehors de quelques ondées localisées. L'impression de beau temps va durer jusqu'au changement de temps à partir de Lundi.

4: en revanche un Avis de Fortes houles a été émis par MMS valable à partir de 16heures Vendredi pour une durée de 24heures:

2019 JUILLET 11 18h05Carte: températures relevées sous abri dans les stations de MMS le Mercredi 10 Juillet 2019. 30.6° à Port Louis et pratiquement 30° à la Montagne des Signaux. MMSSur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit.Cheers,Patrick Hoareau.