MAURICE: Avis de Fortes Pluies émis par MMS/Vacoas, fortes pluies et orages relevés

Le 12/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 436

Animation satellite qui montre les nuages actifs traversant Maurice par le Nord-Ouest.

➡️ La station météo de Vacoas vient de diffuser un Avis de Fortes Pluies pour Maurice.Les conditions atmosphériques très humides et instables favorisent la formation des nuages actifs à caractère orageux sur notre région.Le temps sera nuageux à couvert avec des averses éparses.Les averses seront modérées à localement fortes avec orages. Ces averses de forte intensité occasionneront des accumulations d'eau dans certains endroits.Des poches de brouillard seront présentes sur les hauteurs réduisant ainsi la visibilité.1. Evitez les endroits sujets à des accumulations d’eau, les abords des rivières et autres cours d’eau en crue ou qui pourraient être en crue soudainement et les zones inondables.2. Soyez très prudents lors de vos déplacements, prenant en compte que la visibilité pourrait être considérablement réduite due à la présence des poches de brouillard et durant les averses.3. Restez à l’abri, évitez les plaines, les sorties en mer et de s'abriter sous les arbres durant les orages.➡️ Avec la zone perturbée 91S qui s'organise au Nord-Ouest des Iles Soeurs entretient un temps instable sur la zone.➡️ Prudence sur les routes!A suivre...➡️