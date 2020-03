MAURICE: MMS prévoit un temps de plus en perturbé et venteux surtout à partir de Jeudi

Le 09/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 518

Animation satellite centrée sur la zone. La zone perturbée 91S évolue dans la région de Tromelin.

➡️ La station MMS /Vacoas vient de mettre en ligne comme tous les jours ses tendances pour les 7 prochains jours.➡️ Avec la zone perturbée 91S qui est au Nord des Iles Soeurs et qui est susceptible de se rapprocher la tendance est à la détérioration du temps surtout après mercredi avec des vents forts de la pluie et des orages prévus.➡️ Notez que la confiance est moyenne dans les prévisions au delà de mardi. La confiance augmentera et les prévisions seront ajustées au vu de l'évolution de 91S.A suivre...➡️