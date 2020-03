MAURICE: Un avis de Fortes Pluies en vigueur à Maurice, bulletin de la météo de Vacoas

Animation 9h45. L'animation montre les nuages actifs dans le voisinage immédiat de Maurice.

Special Weather Bulletin

Tue, Mar 24, 2020Special Weather BulletinDes nuages actifs associés à une zone d'instabilité continuent à influencer le temps sur Maurice, provoquant des averses modérées et généralisées sur l'ensemble de l'île.D'autre part la masse d'air couvrant la région demeure très humide et instable favorisant la formation d'autres nuages actifs.Les averses seront accompagnées d'orages et pourraient être fortes par endroits.Les averses de fortes intensitées et de courtes durées occasioneront des accumulations d'eau dans les régions à risques.Quelques conseils pratiques:1. Evitez les endroits sujets à des accumulations d’eau, les abords des rivières et autres cours d’eau en crue ou qui pourraient être en crue soudainement, les zones inondables.2. Soyez très prudents lors de vos déplacements, prenant en compte que la visibilité pourrait être considérablement réduite due à la présence de poches de brouillard et durant les fortes averses.3. En cas d’orages restez à l’abri et évitez les plaines et les sorties en mer. Evitez d’utiliser le téléphone et ne vous abritez pas sous les arbres. Si vous êtes à la maison, débranchez les appareils électroménagers.=====================================================================================Active clouds associated with an instability zone are influencing the weather over Mauritius, causing moderate and widespread showers over the whole island.On the other hand, the air mass covering the region remains moist and unstable thus favoring the formation of other active clouds.The showers will be accompanied by thunderstorms will be heavy in some places.The showers of heavy intensity and of short duration will cause water accumulation in risky places.Some practical advices:1. Avoid risk areas that are likely to be flooded, river banks and other water courses which are swollen or which could be suddenly flooded.2. Be very cautious while driving, taking into account that visibility could be greatly reduced due to the presence of fog patches.3. In case of thunderstorms, stay in safe places and avoid the plains and ventures at sea. Avoid using the phone and do not shelter under trees. If you are at home, unplug all electronic appliances.La situation est suivie de près.➡️