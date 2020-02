MAURICE: Un avis de 'vent fort' et de 'forte houle' est valable jusqu'à 10h00 demain Mercredi 12 Février

Le 11/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1063

Animation 10heures. L'animation montre que la circulation résiduelle de FRANCISCO et les nuages plus actifs associés sont encore en mer à l'Est de Maurice. Cliquez sur l'image si nécessaire.

Bulletin spécial émis par MMS/Vacoas à 10h30.



Special Weather Bulletin Tue, Feb 11, 2020



Communiqué spécial de la météo émis à 10h30 ce mardi 11 février 2020.



Un avis de 'vent fort' et de 'forte houle' est en vigueur à Maurice valable jusqu'à 10h00 demain Mercredi 12 février.



L'éffet combiné de l'anticyclone au Sud des Mascareignes et de la perturbation tropicale FRANCISCO occasionnera un temps très venteux à Maurice et une mer très forte au délà des récifs.



Le vent soufflera du Sud-Est à une vitesse moyenne d'environ 45 km/h avec des rafales qui pourraient atteindre 90 km/h aux endroits exposés.



La haute mer sera très forte et houleuses avec des vagues de l'ordre de 4 mètres.



Quelques conseilles pratiques:

i) éviter les manoeuvres sur les toits des bâtiments et d'autres structures en hauteur.

ii) être très prudent sur les routes en raison de vent de travers.

iii) éviter les sorties en haute mer de même que dans les lagons.



Ce bulletin sera réactualisé demain.



La situation est suivie de près.



➡️







Simulation du modèle européen. Le risque de vents forts avec rafales de 90km/h existe au cours de ces prochaines 24heures.

Carte de 10heures ce matin.