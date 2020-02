MAURICE: chaleur étouffante dans l'Ouest notamment, vendredi bien chaud pour pratiquement tout le monde

Le 13/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Les couleurs les plus foncées indiquent des témpératures nettement au dessus de 30° à l'ombre.

➡️ Vous vous en plaignez le plus souvent. Il fait chaud. Comme je l'annonçais pour la Réunion l'été bat son plein en cette fin de semaine.➡️ Le modèle Arome qui est souvent assez juste anticipe des maximales sous abri largement supérieures à 30° dans l'Ouest et le Sud-Ouest de Maurice. MMS/Vacoas annonce 34° à Port Louis et 33° dans la région de Flic en Flac.Je pense que ces valeurs peuvent être dépassées du côté de Tamarin notamment, les 35° étant tout à fait envisageables.➡️ Demain vendredi on garde la même recette avec un petit vent d'Est. Le modèle est même encore plus agressif apparemment.Alors n'oubliez pas de vous hydrater et vos éventails...➡️ Pas de jaloux dans les Iles Soeurs. Nous sommes logés à la même enseigne. A Maurice réfugiez vous à Pétrin et à Grand Bassin si vous le pouvez. A la Réunion un tour dans les hauts peut en effet s'avérer salutaire. Mais encore faut-il en avoir la possibilité.Courage!➡️Les publications sont mises à jour et archivées sur Zinfos974Météo