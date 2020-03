MAURICE: fortes pluies relevées à Belle-Mare et Saint Félix, le temps reste instable aujourd'hui

Le 08/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Animation satellite centrée sur la zone. Le temps reste humide et instable. Au Nord-Est de Madagascar on suit la zone perturbée 91S.

➡️ La station MMS de Belle-Mare rapporte 75mm de pluie en 3heures entre 4 et 7 heures ce dimanche matin.Saint Félix rapporte 50mm sur la même période.Sur le Plateau Central de nombreuses précipitations ont été relevées mais d'intensité plus modérée.➡️ Des bandes parfois actives touchent temporairement Maurice par le Sud-Est. Des développements en mer à proximité des côtes sont possibles aujourd'hui maintenant actif sur toute l'île à la fois le risque pluvieux et orageux et ce malgré des périodes d'accalmie plus ou moins longues.➡️ Lien pour les bulletins de MMS/Vacoas. ➡️ Soyez prudents sur les routes!➡️