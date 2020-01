MAURICE: jeudi 08h30: pas moins de 27° au Champ de Mars cette nuit, des nuages actifs au large des côtes Sud-Est

Le 16/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 355

Animation récente( 08h15). Cliquez pour animer. Heure indiquée: temps universel.

Radar de Trou Aux Cerfs: 08h01

➡️ Les images Météosat en haute résolution ainsi que le radar de Trou Aux Cerfs indiquent que des averses passagères touchent l'Est, le Plateau Central et temporairement le Sud et le Nord.Une bande plus active est passée juste au large de Mahébourg alors que d'autres formations nuageuses modérément actives se trouvent au large des côtes Est-Sud-Est.➡️de secteur Est est généralement faible à modéré avec quelques accélérations possibles sous les averses.est agitée au delà des récifs.seront de l'ordre de 33/34° à Port Louis, 28° à Curepipe , 26° à Grand Bassin , 31° à Mahébourg et Belle Mare, 32°dans le Nord et au Morne.➡️