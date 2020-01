MAURICE: lundi 12h45: des entrées maritimes remontent par le Sud-Est, tendances pour la semaine

Le 27/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 331

Animation Météosat(HD) à 11h30: contrairement à la Réunion située dans une zone plus sèche Maurice est sur la trajectoire de nuages d'alizé qui remontent poussés par les vents de Sud-Est et donnent de petites averses surtout sur le Sud du Plateau Central.

➡️ L'animation Météosat montre que l'île se situe sur la trajectoire de nuages d'alizé qui remontent poussés par les vents de Sud-Est et donnent de petites averses surtout sur la moitié Sud et le Plateau Central.➡️ La nuit prochaine quelque averses touchent le Plateau Central et les pentes Sud et Est. Ailleurs la nuit est plutôt claire.est léger à modéré et faiblit la nuit prochaine.🌊 La mer reste houleuse en dehors des lagons. Les sorties en haute mer sont déconseillées.sont agréables la nuit prochaine: entre 22 ° et 25° Celsius sur le littoral en partant du Sud à Port-Louis avec 24° dans le Nord.Sur le Plateau Central on peut attendre entre 19 et 20° vers Pétrin, Grand Bassin et Curepipe.