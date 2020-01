MAURICE: mardi 08h05: 19° à Curepipe et 23° à Port-Louis: petit cadeau en plein Janvier mais l'été va revenir...

Le 28/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 751

Animation Météosat(HD) à 7h45: encore des nuages d'alizé qui remontent ce matin mais les éclaircies devraient être plus nombreuses que lundi.

➡️ L'animation Météosat montre que l'île se situe encore aujourd'hui sur la trajectoire de nuages d'alizé qui remontent poussés par les vents de Sud-Est et donnent de petites averses surtout sur la moitié Sud et le Plateau Central.

Mais les éclaircies devraient être plus durables et plus larges ce mardi qu'elles ne l'ont été lundi.



Cet après-midi de petites averses sont possibles sur le Nord de l'île.



➡️ La nuit prochaine quelques averses touchent le Plateau Central et les pentes Sud et Est. Ailleurs la nuit est plutôt claire.



🎏 L'alizé est léger à localement modéré vers Port Louis et faiblit la nuit prochaine.



🌊 La mer reste houleuse en dehors des lagons. Les sorties en haute mer sont déconseillées.

La houle va s'amortir un peu la nuit prochaine.



🌡️ Les températures maximales sont agréables pour un mois de Janvier: entre 26 ° et 27° Celsius sur les hauteurs du Plateau Central.

Sur le littoral elles voyagent un peu au dessus de 30° au meilleur de la journée, 32° vers Port Louis et sur le Nord.

Les températures minimales gagnent environ 1° par rapport la nuit précédente avec 25° à Port Louis et 20° à Curepipe.





[ Météo974 ]url:https://www.meteo974.re/

[ M974World ]url:https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

[Zinfos974Météo]url:https://www.zinfos974.com/Meteo_r200.html

Cumuls de pluie relevés à 7heures ce matin au cours des dernières 24heures dans les stations de MMS.





Analyse de la situation de surface ce matin: lles Iles Soeurs se trouvent situées entre la zone dépressionnaire à présent loin au Sud-Est et les hautes pressions au Sud de Mada. Vent faible de Sud et temps sec et relativement frais sur nos îles.





Tendances générales pour les 3 prochains jours.

➡️ Des averses l'après-midi possibles sur l'Ouest, le Nord et le Plateau Central.



🌡️ Les thermomètres commencent à remonter lentement.