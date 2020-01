MAURICE: mardi 08h05: 19° à Curepipe et 23° à Port-Louis: petit cadeau en plein Janvier mais le plein l'été va revenir...

Animation Météosat(HD) à 7h45: encore des nuages d'alizé qui remontent ce matin mais les éclaircies devraient être plus nombreuses que lundi.

➡️ L'animation Météosat montre que l'île se situe encore aujourd'hui sur la trajectoire de nuages d'alizé qui remontent poussés par les vents de Sud-Est et donnent de petites averses surtout sur la moitié Sud et le Plateau Central.de petites averses sont possibles sur le Nord de l'île.➡️ La nuit prochaine quelques averses touchent le Plateau Central et les pentes Sud et Est. Ailleurs la nuit est plutôt claire.est léger à localement modéré vers Port Louis et faiblit la nuit prochaine.🌊 La mer reste houleuse en dehors des lagons. Les sorties en haute mer sont déconseillées.La houle va s'amortir un peu la nuit prochaine.sont agréables pour un mois de Janvier: entre 26 ° et 27° Celsius sur les hauteurs du Plateau Central.Sur le littoral elles voyagent un peu au dessus de 30° au meilleur de la journée, 32° vers Port Louis et sur le Nord.gagnent environ 1° par rapport la nuit précédente avec 25° à Port Louis et 20° à Curepipe.