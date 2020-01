MAURICE: mardi 13h: des averses localement orageuses possibles cet après-midi: Sud-Ouest et Ouest du Plateau Central

Le 14/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1656

Animation récente( 13h). Cliquez pour animer. Heure indiquée: temps universel.

Radar de Trou Aux Cerfs: 12h41

➡️ Les images Météosat en haute résolution ainsi que le radar de Trou Aux Cerfs montrent que des nuages actifs donnent déjà des averses sur le littoral Sud et Sud-Ouest. La couverture nuageuse continuera de s'intensifier sur les régions comprises entre Souillac et le Morne et sur les hauteurs adjacentes. Des averses modérées à soutenues sont probables localement.Des débordements sur le littoral Ouest sont possibles.➡️les averses passagères d'intensité généralement faible concernent l'Est et le Plateau Central. Ailleurs le ciel devrait être peu nuageux.de secteur Est est généralement faible à modéré avec quelques accélérations possibles sous les averses.est agitée au delà des récifs.seront de l'ordre de 33/34° à Port Louis, 28° à Curepipe , 26° à Grand Bassin , 31° à Mahébourg, 32°à Belle Mare et dans le Nord.voyageront entre 19° à Grand Bassin à 26° à Port Louis en passant par 24° à Grand Baie.➡️