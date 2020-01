MAURICE: mercredi 02h30: encore des averses orageuses sur le Nord-Ouest: prudence!

Le 08/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 185

Animation récente( 02h). Cliquez pour animer. Heure indiquée: temps universel.

Météosat à 02h15 ce matin.

➡️ Les images Météosat en haute résolution et l'animation montrent que des nuages actifs associés à une ligne d'instabilité touchent Maurice depuis le milieu de la nuit.➡️ Des averses modérées à fortes à tendance orageuse s'abattent sur la région de Port-Louis et de Pamplemousses en ce moment.Ces averses ont de bonnes chances de déborder sur le Nord et le Nord-Est ainsi que vers Albion ou Tamarin, et sur la partie Ouest du plateau central dans les 2 ou 3 prochaines heures.➡️ Une amélioration est probable pour la fin de la nuit et le début de la matinée.