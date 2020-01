MAURICE: mercredi 6h15: risque élevé de fortes pluies orageuses aujourd'hui

Le 22/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 832

Animation Météosat(5h45): l'animation montre que des nuages actifs commencent à traverser Maurice mais d'autres plus nombreux et actifs s'approchent par le Nord-Ouest.





➡️ Des précipitations modérées à fortes avec des orages seront très probables aujourd'hui.



🎏 Des rafales de 60km/h deviendront plus fréquentes au cours de la journée.



🌊 La mer est houleuse au delà des récifs . Les sorties en mer sont vivement déconseillées.



➡️ Je vous rappelle que MMS/Vacoas a émis un Avis de Fortes Pluies pour Maurice.





➡️ Soyez prudents sur les routes!







Météo974

M974World

Zinfos974Météo Les différentes données, animation satellite en haute résolution et radars, montrent que des nuages actifs commencent à traverser Maurice mais d'autres plus nombreux et actifs s'approchent par le Nord-Ouest.➡️🌊 La mer est houleuse au delà des récifs . Les sorties en mer sont vivement déconseillées.➡️➡️ Soyez prudents sur les routes!

6h10: les orages sont détectés au Nord-Ouest de Maurice. En blanc les plus récents. D'autres plus nombreux évoluent plus loin au Nord des Iles Soeurs.

Radar de Trou Aux Cerfs à 5h41 qui montre la ligne orageuse en approche par le Nord-Ouest.