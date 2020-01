MAURICE: mercredi midi: les pluies fortes ont balayé l'île ce matin, quelques chiffres

Le 22/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 311

Animation Météosat(11h45): l'animation montre que les nuages actifs(rouge et rouge foncé) sont encore nombreux au large au Nord de Maurice.

➡️ L'animation radar 40km de Trou Aux Cerfs montre que des pluies faibles puis modérées ont commencé à envahir l'île par le Sud Sud-Ouest vers 3heures du matin. Ensuite elles se sont localement activées sur le plateau central.Vers 8h30 des nuages actifs ont touché l'Ouest et le Nord de l'île générant de fortes pluies. Ces fortes pluies se sont propagées sur le Plateau Central et enfin sur le Nord-Est puis l'Est.➡️ Les dernières données du radar à 11h51 indiquent que les pluies ont baissé en intensité mais des nuages modérément actifs transitent encore à près des côtes Ouest et Nord et de fortes pluies orageuses localisées sont toujours possibles cet après midi.Des rafales de 60km/h deviendront plus fréquentes cet après-midi.🌊 La mer est houleuse au delà des récifs . Les sorties en mer sont vivement déconseillées.➡️➡️ Soyez prudents sur les routes!