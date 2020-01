MAURICE: samedi 15h: des averses ce soir et la nuit prochaine

Le 11/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Animation récente( 14h30). Cliquez pour animer. Heure indiquée: temps universel.

Météosat à 15h cet après midi

➡️ Les images Météosat en haute résolution et l'animation ainsi que le radar de Trou Aux Cerfs montrent que des nuages d'alizés porteurs d'averses s'approchent de l'île par le Sud-Est.➡️ Des passages d'averses seront probables ce soir et la nuit prochaine. Les régions les plus exposées sont toute la partie Sud, l'Est et le plateau central. Mais des débordements temporaires sont possibles ailleurs notamment vers Port-Louis.pourra souffler en rafales atteignant localement les 60km/h ce soir et la nuit prochaine.est agitée.seront de l'ordre de 18° à Curepipe et Grand Bassin et 24 à 25 à Port-Louis.➡️ Dimanche matin la masse d'air devrait devenir temporairement moins humide.