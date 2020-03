Ma thèse en 180 secondes, finale régionale 2020

Le 16/03/2020 | Par Université de La Réunion | Lu 55

Vendredi soir avait lieu la finale régionale du concours ma thèse en 180 secondes. C'est devant plus de 400 personnes que les dix doctorants finalistes ont fait l'exercice de décrire leurs recherches en trois minutes chrono.

Jade Christen (IRISSE)

Ophélie Lo-Thong (DSIMB)

Aroul Chanemougame (PIMENT)

Jonathan Turpin (PIMIT)

Hasina Rasoamanana (PVBMT)

Ali Jaafar (DéTROI)

Sophien Horri (LCF)

Maareva Payet (PIMENT)

Eloïse Checkouri (DéTROI)

Maxime Chaput (CIRAD, Recyclage et risque)

Ils se sont préparés pendant un mois avec leur coach, Benoît Dubin, pour exposer leurs travaux de manière dynamique, concise et accessible.Et c'est dans une ambiance chaleureuse orchestrée par Bruce Régent, le maitre de cérémonie, que les finalistes sont allés au-devant de la scène tour à tour :Après délibération, le premier prix du jury a été remporté par Hasina Rasoamanana qui effectue ses recherches sur une bactérie du sol attaquant les cultures à Madagascar et dans le sud-ouest de l'océan Indien. Le deuxième prix du jury et le prix du public ont été attribués à Eloïse Chekouri (qui remporte également le prix Ploceus, prix du jury étudiant), pour ses travaux sur les plantes médicinales endémiques de La Réunion traditionnellement utilisées pour prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires.Félicitations aux gagnantes qui iront représenter l'université de La Réunion à Paris et aux autres candidats pour leur courage et leur détermination.