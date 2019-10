Commentaires (16)

1. Pierre Balcon le 25/10/2019 10:55

Le montant du prélèvement fiscal indirect ( Octroi de Mer + TVA ) ne dépend pas que des taux mais aussi évidemment de l'assiette de taxation .

S'agissant de l'OM c'est le prix CAF qui constitue la base .



Par ailleurs le fait que La Réunion soit considéré comme un territoire douanier d'exportation induit des dépenses logistiques importantes et notamment celle liées à la fonction transitaire et dédouanement .



L'argument du président , qui ne fait que reprendre celui des élus dépensiers , ne tient pas .

On pourrait tout à fait prévoir dans la loi que l’alignement de la TVA viendrait alimenter un fonds au bénéfice des collectivités locales et , in fine , leur être reversé par exemple par majoration de leurs dotations existantes ou par la créaton d'une dotation ad hoc.



Tout ça n'est donc qu'enfumage destiné à justifier l'immobilisme

2. Fidol Castre le 25/10/2019 11:17

partie de la population qui voit cette taxe comme l'ennemi numéro 1



Elle a tout faux. En effet, grâce à l'octroi de merde, la production locale est préservée. Conséquence :

- nous avons des prix très bas toute l'année dans les supermarchés pour les produits locaux

- nous avons des tarifs canons pour les produits importés (voitures, bricolage, nourriture...)

- nous avons une économie dynamique et nous sommes en situation de plein emploi



3. RADIO BISTROT le 25/10/2019 11:17

Question : Quels services avons-nous à la Réunion qui n'existent pas en métropole ? L'octroi de mer finance quoi de plus ??

4. JORI le 25/10/2019 11:22

Et .......concrètement ça donne quoi?.

5. Merci... le 25/10/2019 11:28

Dans votre discours Monsieur le Président on sent bien la volonté de crier haut et fort les valeurs de la République française qui est l'égalité et la fraternité...

On se demande où est l'égalité et la fraternité par rapport à la métropole ?...

6. naywick le 25/10/2019 11:32

Alors que les services publics sont démantelés et privatisés, les prélévements obligatoires devraient donc baisser mécaniquement car ne servant plus à financer ces services disparus, or ils augmentent continuellement depuis de nombreuses années...

Donc agiter la menace de la disparation de certains services publics car l'octroi de mer diminuerait, c'est un peu se moquer du monde ...



7. SITARANE le 25/10/2019 11:33

Le problème de l'octroi de mer c'est son manque de transparence entretenu et quasi institutionnalisé......La TVA est plus digeste et plus simple................Les douanes et la CCi même combat.........Comment font les autres communes de l'hexagone ???????

8. Axel Ardan le 25/10/2019 11:35

"Si on supprime l'octroi de mer, les collectivités vont devoir supprimer des services en face"

Hahaha. Si les collectivités supprimaient les dépenses somptuaires, le budget communication, les cadeaux à la famille et aux copains de l'élu, les emplois de complaisance (l'inutile "directeur de cabinet"), la gabégie due à une organisation déplorable, il y aurait largement de quoi compenser la perte de l'octroi de mer, et avec du bénéfice en sus.

9. p.mass le 25/10/2019 11:36

Ce sont les marges des commerçants qui sont le résultat des prix élevés !

Pas l’octroi de mer.

Par contre sur l’automobile c’est l’addition des deux, voir pour les hybrides quasi exonérés d’OM UNIQUEMENT LA MARGE DU CONCESSIONNAIRE

10. cheche le 25/10/2019 11:39

L'octroi de mer a bon dos,un ecran de fumée qui camoufle les coûts réels exorbitants ,d'approche des produits ou certains s'en mettent pleins les fouilles. Il ne represente pas grand chose sur le cout final d'un produit dont beaucoup en sont exonérés ou reduits (6.5%).

Je reproche au President de Region de n'être pas communicatif et pédago sur de grands dossiers sensibles (NRL,aerien,OM,..).

Pourquoi n'y aurait-il pas à des heures de grande ecoute sur les 2 chaines télé et dans la presse la presence du pdt de Region qui fixe les taux et des precisions sur ces taux par la Douane qui encaisse cette taxe,..et les retombées inhérentes sur les recettes redistribuées aux collectivités qui représentent plus de 40% de leurs recettes de fonctionnement.Alors que de fantasmes en ton nom!!



11. Anne Nonime le 25/10/2019 11:59

@1 j'ai pas tout compris mais c'est c'était beau

12. Ls le 25/10/2019 12:03

Post 1 m balcon vous revez. Un fonds à créer ? Par qui et comment ? Contrôlé comment ? Quel avantage pour le régime de fiscalité lié à l'OM?. Effectivement cest de l'immobilisme mais changer les règles va mettre le feu et pour quel bénéfice? Nul