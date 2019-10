Macron à La Réunion en 2017 : Ses promesses tenues ou pas ?

Le 22/10/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 727

Emmanuel Macron avait tenté de séduire l'électorat réunionnais en mars 2017. Lors de son discours au Petit Stade de l'Est à Saint-Denis, le candidat avait fixé un cap sur ses priorités, s'il venait à être élu. Ce jour-là, il avait fait intervenir le public qui avait eu le droit de poser des questions. Si l'exercice avait plutôt séduit, montrant un candidat proche des attentes de la population, c'est sur le fond qu'un premier bilan peut-être tiré deux ans après son accession au pouvoir.

Plus de deux ans après l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, que reste-t-il de ses projets pour La Réunion ?Lors de sa venue en mars 2017, le candidat Macron avait relevé "trois défis" prioritaires pour La Réunion. Le premier d'entre eux, "bien avant le chômage" avait-il déclaré, concerne la lutte contre l'illettrisme, qui toucherait 116 000 personnes dans l'île (21% de la population contre 7% dans l'hexagone). Emmanuel Macron souhaitait la mise en place dans les classes de CP et de CE1 situées en réseau d'éducation prioritaire (Rep) d'un maximum de 13 élèves, via le dédoublement de ces classes . Une mesure suivie d'effet dans l'île (206 classes de CE1, 12 classes de grande section et 314 classes de CP dédoublées), non sans quelques tensions avec les syndicats Deuxième sujet prioritaire pour Emmanuel Macron, la lutte contre le chômage. L'actuel locataire de l'Elysée se voulait être "le candidat du travail, de la réussite au travail et de l'émancipation par le travail", en supprimant le RSI ou en abaissant par exemple d'ici la fin du quinquennat l'impôt sur les sociétés (IS) à 25%. Si le premier a été supprimé au 1er janvier 2018 (les travailleurs indépendants, à savoir les professionnels libéraux, artisans et commerçants, sont désormais affiliés, comme les salariés, à la Caisse générale de sécurité sociale), l'abaissement du second est toujours prévu dans le Projet de loi de finances 2020 du gouvernement. Actuellement de 33,5% (31 % pour les entreprises de moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires), ce taux devrait être ramené à 31% en 2020 (28 % pour les entreprises de moins de 250 millions de CA), puis à 27,5% en 2021 (26,5% pour les entreprises en dessous du seuil) et à 25% en 2022 pour l'ensemble des sociétés. Un manque à gagner pour l'État de 11 milliards d'euros selon Les Échos