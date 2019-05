Macron, "l'enfant roi"?

Le 19/05/2019 | Par Alain Nivet

Comme vous vous en rappelez, lors de la conférence de presse de Marine Le Pen, samedi à Milan, celle-ci a qualifié Emmanuel Macron "d’enfant roi "!



En outre, elle rajoute que le comportement de notre Président est grave et anti républicain. Bien sûr, elle fait allusion aux affiches de propagande et officielles de la liste LREM aux européennes, sur lesquelles figure le portrait de son altesse , le guide suprême du clan dudit mouvement, gommant de ce fait Nathalie Loiseau le fossoyeur de la liste.



Cette initiative donne l’impression d’un égo surdimensionné: "conviction de sur puissance, une intolérance à la frustration et un désir absolu de ne respecter aucune règle" (propos de MLP). Cette attitude, est contraire à la Constitution qui donne au Président un devoir: celui de rester un arbitre. En clair, il est Président de tous les Français! Or, dans le cas qui nous intéresse, Emmanuel Macron s’affiche comme leader d’un mouvement et non comme Président de TOUS les Français.



Ce genre de comportement me fait regarder du côté de SAR, Louis de Bourbon, Duc d’Anjou et chef de la Maison de Bourbon. Je vous enjoins à regarder sur GOOGLE, l’intervention de celui qui pourrait être Louis XX. Par définition, la Monarchie est le mode de gouvernement où le pouvoir suprême est déposé dans les mains d’un seul homme. La conception de la gouvernance royaliste a su s’adapter à l’évolution des exigences du monde contemporain au cas où elle arriverait au pouvoir.



A la différence d’Emmanuel Macron, le monarque est le chef d’un territoire et de TOUS ses sujets, en l’occurrence la France, alors que notre Président est le chef d’un clan: LREM.