Macron ou la dictature déguisée

Le 28/10/2019 | Par Alain NIVET | Lu 146

Mais qu'est venu faire Macron à la Réunion ? Une île qui ne lui est pas favorable politiquement, une île arrivée à maturité politiquement, une ligne où Marine Le Pen a fait une percée inattendue . Certes, nous avons compris qu'il était en campagne électorale pour les municipales sur fond de présidentielles !



Alors, des "ya qu'à , faut qu'on", on en a entendus. Le problème, c'est que l'on ne les a pas avalées. J'attends de voir les mises en application, mais elles me semblent irréalisables, compte tenu du contexte actuel.



Et puis il y a la liberté de la Presse locale, interdite par le serv.ice de communication du château. Allez comprendre , à l'exception de Free Dom, vecteur de "la di la fait". C'est vrai que dans ce domaine, Macron excelle ! Sauf que " l'a dit mais ne fait pas " !



Ce n'est pas le seul exemple de censure par la royauté, j'ai d'autres exemples.



Oui, nous sommes sous une dictature Jupitérienne, et pour ce faire, le tueur d'hydre a mis à la tête du ministère de l'intérieur un incapable. Je cite Christophe Castaner !



Ainsi il a le pouvoir de cuissage sur toute les Français. Entendez par là qu'il nous b......... tous !