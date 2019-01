Mada fait toujours l'actualité météo sur notre zone

Le 24/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU

Risques importants de fortes pluies orageuses sur l'ouest et le sud de Madagascar ces prochaines heures.

2019 JAN 24 08h MascareignesBonjour toutes et tous,la perturbation tropicalen'est pas bien musclée mais les bandes actives se trouvent toutes proches des côtes occidentales de la Grande Ile ou elles occasionnent un temps très perturbé. Le risque de fortes pluies orageuses et de fortes rafales est encore accru ce matin. Notez aussi que la mer est encore susceptible d'envahir le littoral localement comme ce fut le cas hier à Morondava.Pour d'autres détails et des liens vers les publications précédentes sur ce sujet:Décidément les Mascareignes restent bien isolées de toutes ces intempéries jusqu'à présent.Cheers,Patrick Hoareau.