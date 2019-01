Madagascar: 13 décès dus à la peste ces 5 derniers mois

Le 16/01/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 185

L'épidémie de peste continue de sévir sur la grande île. Entre le 1er août 2018 et le 13 janvier 2019, 80 cas de peste ainsi que 13 décès ont été recensés par les autorités.



On compte 68 cas de peste bubonique et 12 cas de peste pulmonaire dont 11 se sont soldés par un décès, le cas restant étant en cours de traitement comme le rapporte midi-madagasikara.mg.



Tsiroanomandidy est le district le plus touché par la peste pour le moment.