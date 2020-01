Madagascar: Deux enfants de moins de 10 ans sont décédés du paludisme

Le 09/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 92

Deux enfants âgés de moins de 10 ans sont décédés du paludisme cette semaine dans le fokontany (village) d'Ivahona, dans le district de Betroka (sud de Madagasar). D'autres décès ont été enregistrés au niveau du district ces derniers jours, devenu un foyer épidémique de la maladie.



Selon les chiffres du ministère de la Santé publique rapportés par Madagascar Tribune, "deux cas de décès ont été signalés dans le centre de santé de base ou CSB d’Ampotaky de la commune rurale d’Ivoloina, Betroka pendant les trois dernières semaines".



Comme l'explique le chef du CSB d'Ampotaky à nos confrères de Midi Madagaskara, la plupart de ces décès sont dus au fait que les personnes touchées par le paludisme ne viennent que très tardivement se faire soigner dans les centres de santé de base, jusqu'à 5 jours après les manifestations des premiers symptômes. La majorité d'entre eux préfèrent en premier lieu consulter les tradipraticiens selon le responsable de santé.



Les responsables du Centre de santé de base d'Ampotaky ont mené une descente vivant à proximité dans le district de Betroka. Et les chiffres font froid dans le dos 69% des personnes dépistées sont porteuses du paludisme au niveau du fokontany. "Toutefois, les cas positifs ont été traités correctement", écrit Midi Madagasikara.



Pour tenter de contenir l'épidémie, les autorités sanitaires malgaches ont renforcé ces derniers jours la sensibilisation sur la prévention du paludisme et la fréquentation rapide des centres de santé de base et sites communautaires. Par ailleurs, les intrants antipaludiques ont également été rendus plus accessibles et une aspersion intradomiciliaire d’insecticide est prévue dans les prochains jours à Ampotaky, poursuit le média. Cinq communes du district de Betroka ont déjà bénéficié de ces aspersions.



Selon un bilan du ministère de la Santé publique, 43 000 cas de paludisme ont été confirmés dans 112 districts de la Grande île entre le début du mois d’octobre jusqu’au début du mois de novembre 2019. Celles de décembre et de janvier n'ont pas encore été publiées.