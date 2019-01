Madagascar: Passation de pouvoir au Président Andry Nirina Rajoelina

Le 19/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 209

Après cinq ans, Hery Rajaonarimampianina a désormais laisser sa place à Andry Nirina Rajoelina dans les bureaux présidentiels d'Iavoloha. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance sobre et formelle.



Ils se sont entretenus près de trois quart d'heures à huis clos, avant de signer les documents de passation sous les yeux et caméras de la presse locale.



Cette passation est considérée comme une "grande première dans l'Histoire de Madagascar". L'ancien président a lui-même déclaré que c'est "la première du genre en matière d'alternance démocratique à Madagascar. La première fois que cela s'est fait entre deux présidents élus: un reflet de l'avancée démocratique à Madagascar".



En effet, cinq ans plus tôt, c'est Andry Nirina Rajoelina qui laissait le flambeau de la présidence à son ancien ministre des Finances Hery Rajaonarimampianina. Après un quinquennat, où il n'était pas au pouvoir, il reprend les rennes de son pays.