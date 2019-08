Madagascar: Un policier tue d'une balle dans la tête un homme à terre

Le 27/08/2019 | Par N.P | Lu 538

Alors que le Premier ministre malgache exhortait à un retour à l’Etat de droit la semaine dernière, une vidéo montrant un policier tirant sur un homme à terre crée la polémique. La vidéo de quelques secondes a été diffusée sur les réseaux sociaux. La scène s’est déroulée vendredi dans le centre d’Antananarivo, la capitale. Autour du policier encagoulé et habillé en noir, une centaine de badauds. Un homme est couché à terre sans arme. Il est abattu d’une balle en pleine tête. L’homme était suspecté d’avoir fomenté un braquage avec trois autres individus.



Selon le directeur général de la police nationale, des échanges de tirs avaient eu lieu plus tôt dans le quartier faisant deux blessés du côté des forces de l’ordre et un mort côté braqueurs.



"Une violation évidente des droits humains", a dénoncé la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) qui s’est rendue sur place et craint qu’aucune poursuite ne soit engagée contre le policier.



"Bavure policière", "expédition punitive" peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Madagascar a encore en mémoire l’incendie de plusieurs villages par une quarantaine de policiers en 2017 qui n’ont jamais été inquiétés.



Les investigations sont toujours en cours, a indiqué le directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique à RFI Afrique.