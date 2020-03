Madagascar : Vers un placement en quarantaine des passagers en provenance de La Réunion ?

Les autorités malgaches s'interrogent. Alors qu'elles subissent de fortes pressions pour fermer leurs frontières à tous passagers en provenance de pays dans lesquels sévit le coronavirus, elles semblent s'orienter plutôt vers leur placement en quarantaine, à en croire un article du journal L'Express de Madagascar d'hier."Economiquement parlant, ce n'est pas viable pour nous. Déjà la tendance c'est vers la récession économique, donc ce n'est pas viable pour nous de prendre des décisions de fermeture définitive de nos territoires. On est une ile, donc c'est impossible", a déclaré Rinah Rakotomanga, le directeur de la Communication auprès de la présidence de la République."Nous pensons que le pays doit se préparer à prendre en compte les cas, mais pas à fermer ses frontières", a de son côté déclaré la représentante de l'OMS dans le pays.En attendant, tous les passagers en provenance des pays où l'épidémie sévit vont se faire asperger par du désinfectant en arrivant à Ivato. "La durée de vie du virus sur les habits est de 6 heures", a déclaré le directeur de la Communication. "Et sur les carlingues, elle est de 10 heures. Il faut être vigilant, surtout avec le cas avéré à La Réunion". Depuis, ce chiffre est passé à cinq. Et, pour mémoire, La Réunion n'est qu'à une heure et demie de vol de la Grande Ile...L'Etat malgache a donc ordonné la mise en quarantaine de toute personne en provenance des départements de France fortement touchés par cette épidémie. La question est maintenant de savoir si, avec ses cinq cas avérés, La Réunion fait désormais partie de ces "départements fortement touchés"...