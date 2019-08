Madagascar : une étudiante de 19 ans saute d’un avion, sa copine essaie en vain de la retenir

Le 01/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 483

Une étudiante âgée de 19 ans, de nationalité anglaise, est décédée le 25 juillet dernier à Madagascar, après avoir sauté d’un petit avion en vol.



Etudiante à Cambridge, Alana Cutland était en stage à Madagascar, où elle effectuait des recherches en fonds marins. Ses études portaient plus particulièrement sur une espèce rare de crabes.



Au matin du 25 juillet dernier, elle a embarqué à bord d’un petit avion au départ d’Anjajavy, à destination d’Antananarivo.



Moins de 10 minutes après le décollage, alors que l'avion se trouvait à une altitude d'environ 1.100 mètres, la jeune femme a ouvert la porte droite de l'appareil et a voulu sauter, malgré les supplications de l’une de ses amies et du pilote de l'appareil qui ont tout fait pour la sauver.



Ils ont réussir à tenir durant de longues minutes la jambe d’Alana, pour l'empêcher de sauter. Mais elle a finalement réussi à leur échapper et à sauter dans le vide, sous leurs yeux.



La police a révélé que l’étudiante avait récemment souffert de plusieurs crises de panique et de paranoïa. Une théorie voudrait qu’elle pourrait avoir subi une réaction sévère aux médicaments anti-paludisme qu'elle prenait, ce qui aurait pu lui causer des hallucinations.



Alana est tombée dans une zone qui regorge de félins carnivores. La police utilise un hélicoptère et des équipes au sol pour tenter de retrouver son corps.