Made in France ou Made in China: De quels pays proviennent les jouets importés à La Réunion ?

Le 26/12/2018 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 466

Le père Noël est passé comme chaque année dans la nuit du 24 eu 25 décembre. Mais savez-vous d’où proviennent les jouets que vous avez achetés pour vos enfants et vos proches ? Zinfos vous dévoile, dans les grandes familles de jouets, le pays de leur fabrication, tel que déclaré en Douane à La Réunion. Au classement des pays d’origine est ajoutée la valeur globale, en euros, de l’importation sur toute l’année 2017 (les chiffres 2018 ne seront consolidés qu’en 2019). La valeur brute indiquée est donc la valeur d’arrivée en douane*, avant l'application des taxes et de la marge réalisée par chaque commerçant importateur de ces articles. Tour d’horizon de la hotte du père Noël :

Dans la famille des tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ainsi que landaus et poussettes pour poupées, la majorité des jouets importés le sont de France, pour une valeur de 723.000 euros sur toute l’année 2017. Suivent la Chine pour une valeur totale sur la même année de 383.000 euros et l’Espagne pour 65.000 euros de marchandises importées à La Réunion, selon les chiffres de la douane de La Réunion.



Autre grand classique des cadeaux offerts, et pas qu’en période de Noël d’ailleurs, les poupées ! La France et la Chine occupent encore le podium mais la médaille d’or est attribuée au Made In China. 264.000 euros de poupées en provenance de Chine ont été importées à La Réunion en 2017, 122.000 € pour du made in France et très loin derrière le Japon pour 9000 euros d’importation, selon les chiffres de la direction régionale des douanes.



Dans la grande famille des jouets en matière plastique (appellation selon la nomenclature douanière), le Made in France arrive devant de façon écrasante.

France 7,659,000 millions d’€

Chine 2,356,000 millions d’€

Espagne 158.000 €



A propos des jouets de construction, la France est toujours devant. 729.000 euros de jouets de type Lego ont été importés à La Réunion. Suivent la Chine (84.000 €) et l’Espagne (4000 €).



La Chine repasse devant le Made In France dans la catégorie des jouets représentant des animaux ou des créatures :

Chine 382.000 euros

France 346.000 €

Italie 19.000 €