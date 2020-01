Maël Disa est le nouveau délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer et la visibilité des Outre-mer

Le 16/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1002

Maël Disa, référent en Guadeloupe de la République en Marche, succède au boxeur Jean-Marck Mormek en tant que délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer. Il a été nommé mercredi en Conseil des ministres et aura également pour mission la visibilité des Outre-mer. Catherine Jean-Joseph, Ferdinand Melin-Soucramanien et Joëlle Monlouis, trois experts dans les domaines de la culture, de l’audiovisuel et du sport, l’accompagneront dans sa tâche.



Maël Disa est un jeune entrepreneur et ingénieur chimiste, engagé en faveur de l’environnement, du numérique et de l’économie collaborative.



Farid Mongrolia, référent En Marche de La Réunion, a accueilli la nouvelle "avec une immense joie". " Il est indéniable qu’un énorme travail reste à faire pour l’Outre-mer dans son ensemble, et j’ai l’intime conviction qu’il sera à la hauteur des attentes qu’un tel post nécessite. C’est avec plaisir et honneur que j’accueillerais le nouveau Délégué Interministériel prochainement sur nôtre île."