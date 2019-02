ET LA CONSTRUCTION DES BULLES AUX MAKES SUR LE PARC NATIONAL ??? EAU TRANSPORTEE PAR LA MAIRIE DE ST LOUIS...ETC ???? LA C EST NORMAL ????

Ouais mahafaty, je m''rappelais plus de son nom malgache. L''esclave qui s''était caché là et que les chasseurs n''ont pas pu attraper. Comprends pas. C''est un terrain familial. Pk ça se situe ds un parc national ? Là franchement, c''est louche ...

18. didi le 13/02/2019 21:58



POST 14. relis c'est sur le terrain familiale pas au bord d'une route ou d'une plage qui appartient à tout le monde!! pfff



POST 17. je suis d'accord avec vous (et le reste des gens qui la soutienne), les terrains appartiennent aux familles là-bas, qui les ont acquis et acheté, la-bas on prend soin de la nature, y a pas du béton comme partout (c'est nul et ca casse l'ambiance des iles bref), mais l'état voleur veut aussi ce qui n'est pas à lui, le parc national n'a rien a faire la dedans, faudrait plutot qu'ils arrêtent de construire et de bétonner tout le littoral, comme pour roche noir, la défigure tout la plage, au profit des restos!! super écolo là ben oui!!