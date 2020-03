Mafate: Toujours du monde sur les sentiers malgré le confinement

"Aujourd’hui encore j’en ai vus. Deux groupes de deux. Le pire c’est que les gens que j’ai vus avaient une écharpe autour du cou et ils toussaient !" nous confie un gîteur de Mafate.



Du côté d’Ilet à Bourse, il observe tous les jours deux ou trois randonneurs qui passent, malgré les mesures de confinement.



"Depuis le confinement, il y a une quinzaine de gens qui sont passés, certains sont même venus faire leur confinement dans le cirque", explique-t-il.



"C’est Mafate hein, c’est normal qu’il n’y ait pas plus de contrôles que ça", reconnait le gîteur.



Son établissement est lui bien vide en cette période de crise: "On n'a plus de clients du tout. On attend de voir comment ça va se passer", explique-t-il, quelque peu résilient.