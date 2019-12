Maintien du remboursement de la continuité territoriale Réunion

Monsieur le Président de Région Réunion,Je découvre ce jour dans la presse que la continuité territoriale ne sera plus remboursable !Vous nous faites payer l’incapacité de gestion mise en place par la région car cela va énormément pénaliser vos concitoyens ; en effet ce remboursement permettait d'obtenir des billets directement sur internet à des prix très intéressants contrairement à ceux proposés en agence toujours sur-facturés par les frais inhérents ; par exemple pour 4 personnes comptez, au bas mot, 160 € de frais d’agence que vous déduisez de la continuité, quel intérêt ?Je vous demande donc de revenir sur cette décision pénalisante pour un grand nombre de réunionnais avançant des sommes dans l'achat de billets meilleur marché que dans les agences, trésorerie qu’ils espèrent bien remboursable par le biais de la continuité, cela pour les acheter véritablement moins chers car en définitif, cette continuité via les agences, sert plus les compagnies aériennes que les particuliers hormis si elle reste remboursable.Dans l’attente d’une suite positive, recevez, Monsieur le président de région Réunion, l’expression de mes respectueuses salutations.