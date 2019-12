Mairies et établissements publics préviennent les usagers des fermetures exceptionnelles

Les services de la mairie de Sainte-Marie seront exceptionnellement fermés le mardi 24 décembre 2019. Pour des démarches administratives urgentes, les administrés peuvent s'adresser au 06 92 63 03 30.



Saint-Benoît



Le point d’accueil numérique de la sous-préfecture de Saint-Benoît sera exceptionnellement fermé le lundi 30 et le mardi 31 décembre 2019. L’accueil reprendra aux horaires habituels le jeudi 2 janvier 2020 de 8 h à 12 h.



Communes du Sud (Saint-Pierre - Saint-Louis - L'Etang-Salé - Petite-Île - Cilaos - Les Avirons)



La CIVIS informe ses administrés de la fermeture exceptionnelle de ses déchèteries les mardis 24 et 31 décembre 2019 à partir de 13h00. Elles seront ouvertes dès les jeudis 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020 aux horaires habituels, de 8h00 à 18h00.



Les services de la mairie de Saint-Denis fermeront exceptionnellement leurs portes à midi, les mardis 24 et 31 décembre. Un service d'astreinte sera cependant assuré au 06 92 34 51 31.